Corbo: “Il Napoli si sta complicando la vita! Che senso ha avuto lo sfogo di Conte?”
Antonio Corbo, giornalista ed editorialista di Repubblica, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Temo che il Napoli si stia complicando la vita per mancanza di chiarezza. Che senso ha avuto, ad esempio, la riflessione di Conte sul mercato, parlando di squadra non rodata? Non l'ho capito. Al posto di Buongiorno per me dovrebbe giocare Beukema, a meno di problemi fisici. Non capisco perché debba essere preferito Juan Jesus.
In una squadra che abbia un concetto aziendale vivo, un giocatore pagato oltre 30 milioni perché suggerito anche dal tecnico, per motivi di coerenza, a meno di differenze enormi sul piano fisico, deve giocare. La società deve difendere il suo capitale, preferendo il suo impiego a quello di un ragazzo di 34 anni. Conte deciderà piena autonomia, per carità, come è giusto che sia, ma mi limito ad osservare che nel momento in cui fai spendere a De Laurentiis 30 milioni, se non ci sono controindicazioni devi valorizzare chi rappresenta un patrimonio della società. E' anche una questione di coerenza. Una società cresce se difende il suo patrimonio”.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Milan
|Napoli
