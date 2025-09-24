Biasin: "Le parole di Conte sugli acquisti sono frutto di una strategia collaudata"

vedi letture

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, parla della parole di Antonio Conte sul mercato del Napoli: "Antonio Conte non è un pirla. Dico sul serio. È un grande allenatore e allo stesso tempo un eccellente comunicatore. Conosce il calcio meglio di chiunque altro e sa come e quando dire determinate cose.

Queste, per dire: “Abbiamo fatto un mercato riempiendo una rosa che non esisteva, che sia importante è tutto da dimostrare. Per noi sarà l’anno più complesso in assoluto: le altre hanno rose strutturate, noi no. Il mercato è importante a livello numerico, poi se spendi 150 milioni vuol dire che hai speso per 9 giocatori 15-20 milioni. I calciatori importanti sono altri, da 50-60 milioni. Hojlund è un ragazzo di 22 anni che allo United non giocava, questa è la realtà dei fatti”. Ecco, solo chi non conosce Conte può pensare che tutto questo sia frutto dell’improvvisazione e non ti una strategia stra-collaudata: il tecnico campione d’Italia sa come distribuire le pressioni e lo fa con maestria. Risultato? Alla fine quasi sempre i suoi avversari si arrabbiano e lui… gongola. Mica scemo…"