Biasin, nuovo attacco a Conte: "Per lui obiettivo Champions, Chivu con 13 panchine obbligato allo scudetto?"

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Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, torna a parlare di Antonio Conte e lancia una nuova frecciata al tecnico del Napoli:⁠

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, torna a parlare di Antonio Conte e lancia una nuova frecciata al tecnico del Napoli:⁠ ⁠"Antonio Conte dopo Napoli-Milan ha detto così: “…Abbiamo fatto un passo verso la Champions. Se è l’obiettivo di Milan e Juventus, non vedo perché non dovrebbe essere quello del Napoli”.

E dal suo punto di vista dice una cosa legittima: un po’ forzata, ma legittima. Dopodiché è realmente curioso che l’obiettivo dichiarato da tecnici di squadre “enormi” e con centinaia di panchine sul groppone sia “entrare in Champions”, mentre quello dell’allenatore che ha iniziato la stagione con 13 panchine da professionista sulle spalle (Chivu) e supportato da mercati decisamente meno dispendiosi di quelli riservati ai suoi colleghi sia “vincere”.

Qualcosa, francamente, non torna.