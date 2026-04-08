Kim dribbla le domande sul ritorno in Italia: "L'esperienza al Napoli è stata davvero positiva"
Il difensore del Bayern Monaco, Kim Min-jae, è intervenuto in zona mista ai microfoni di FCInterNews.it dopo il successo per 2-1 sul campo del Real Madrid, soffermandosi anche sull’esclusione dell’Italia dal Mondiale.
"Mi dispiace davvero molto. L’Italia ha tanti giocatori di qualità, inoltre ci sono diversi miei amici in rosa e mi avrebbe fatto piacere affrontarli. Noi vogliamo fare una grande fase eliminatoria e siamo pronti per l’inizio del torneo".
Negli ultimi tempi il suo nome è stato accostato a diversi club italiani e potrebbe tornare di moda già nella prossima estate, con Inter, Juventus e Milan tra le squadre interessate.
Sul suo passato in azzurro ha aggiunto: "L’esperienza al Napoli è stata molto positiva, la ricordo con grande piacere. Adesso però sono concentrato sul presente, non ho altro da aggiungere".
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