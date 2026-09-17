Biglietti non ancora in vendita, Alvino: "Rispetto per i tifosi del Napoli!"

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Il giornalista Carlo Alvino ha parlato a Teleclub del momento che sta vivendo in stagione il Napoli: "Domenica il Napoli scende in campo a Firenze. È una trasferta delicata per dare continuità alla vittoria contro il Bologna. Fin qui il campo. Fuori, invece, va in scena l’ennesimo scandalo organizzativo ai danni dei tifosi del Napoli. E sono costretto a dirlo: ci risiamo. I biglietti non sono ancora in vendita.

Zero comunicazioni, buio totale. Dov’è finito il rispetto per i tifosi? Dov’è finito il rispetto per la gente? Come può un tifoso organizzare un viaggio, i trasporti e la propria vita a pochissime ore dalla partita senza sapere se potrà entrare o meno allo stadio? Eppure i vertici del calcio italiano si riempiono la bocca di parole come “spettacolo” e “portiamo le famiglie allo stadio”. La verità è che dei tifosi, quelli veri che amano andare allo stadio, non importa niente a nessuno."