Bonazzoli: "Osimhen è una pantera! Spalletti l'ha migliorato in due aspetti"

Intervistato dai microfoni di SerieANews.com, queste le parole di Emiliano Bonazzoli, ex attaccante di Reggina e Sampdoria e oggi allenatore del Fanfulla: "Osimhen vedendolo mi sembra una pantera. Ti copre una continuità di spazio con 2-3 falcate, l'accelerazione, e poi secondo me è cresciuto tanto con il lavoro di Spalletti. Non solo su queste qualità, che comunque si concentrano sulla progressione, sullo scatto, ma è diventato un attaccante più prolifico anche di testa. E' anche più con la squadra. Grazie al lavoro di Spalletti e della squadra è diventato più completo