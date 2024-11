Borja Valero racconta Conte: “Ti trasmette una voglia di vincere incredibile!”

Borja Valero, ex centrocampista di Inter e Fiorentina, ha parlato a Radio Serie A, soffermandosi anche sul rapporto con Antonio Conte

Borja Valero, ex centrocampista di Inter e Fiorentina, ha parlato a Radio Serie A, soffermandosi anche sul rapporto con Antonio Conte: "Mi ha insegnato tantissimo, a inizio anno mi disse che ero fuori da tutto ciò che ha in mente lui per la squadra. Io testardamente ho deciso di restare perché pensavo di poter dare una mano alla squadra per raggiungere gli obiettivi. Alla fine, sono riuscito a giocare con un allenatore con quel carattere lì.

E' stato importantissimo per me avere un mister di quella categoria davanti, un allenatore che ti trasmette una voglia di vincere incredibile e che in ogni allenamento mette il 110%. In quegli anni all'Inter ha fatto benissimo".