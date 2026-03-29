Ieri un anticipo di Parma-Napoli, Suzuki: "Su McTominay parata fondamentale"

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Intanto, cresce l’attesa per la sfida tra Parma e Napoli, in programma alle 15 di domenica 12 aprile allo stadio Tardini.

Nel corso di un’intervista concessa ai canali ufficiali della nazionale Giapponese, Zion Suzuki, estremo difensore del Parma, ha commentato la prima sfida contro la Scozia, soffermandosi in particolare sulla parata decisiva su Scott McTominay: "Penso che avrei potuto tentare di uscire sul cross prima. Tuttavia, ho deciso di non avanzare e sono riuscito a compiere una bella parata, che è stata poi fondamentale. Non subire gol in quella situazione infatti è stato cruciale perché ha portato al nostro gol finale e alla vittoria, quindi è stato un punto di svolta della partita molto importante.

Per quanto riguarda il tiro, ho reagito con la mano sinistra. È stata una reazione davvero istintiva. È una grande soddisfazione essere riuscito a ottenere risultati dopo essere tornato in nazionale dopo cinque mesi, e il prossimo avversario nella serie di due partite sarà di livello superiore, quindi voglio affrontare la seconda partita con la massima serietà".

Verso Parma-Napoli

Intanto, cresce l’attesa per la sfida tra Parma e Napoli, in programma alle 15 di domenica 12 aprile allo stadio Tardini. Si tratterà della seconda gara di campionato dopo la sosta, successiva al big match di Pasquetta contro il Milan, con la squadra guidata da Antonio Conte determinata a riscattarsi dopo lo 0-0 con i ducali dell’andata al Maradona.