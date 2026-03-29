Inter in calo? Zanetti: "Nelle ultime 18 gare vinte 14 e pareggiate 3, può capitare"

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"Quella contro la Roma sarà una grande partita, come sempre".

Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset partendo dallo spareggio per i Mondiali tra Bosnia e Italia: "Martedì tiferemo non soltanto Pio Esposito, ma tutti i giocatori dell'Italia che saranno in campo e quelli in panchina. Siamo tutti con Gattuso, questo è l'ultimo passo per andare al Mondiale I ragazzi si devono concentrare soltanto sulla partita, loro sanno benissimo che è una finale. Siamo tutti con la Nazionale".

Sulla lotta scudetto e sulla prossima sfida contro la Roma: "Nelle ultime 18 partite ne abbiamo vinte 14 e pareggiate 3, è una cosa che può capitare. Ora aspettiamo i rientri dalle nazionali per riprendere il nostro cammino. Quella contro la Roma sarà una grande partita, come sempre".