Calamai: "Italiano alternativa a Conte, il Napoli ha bisogno di un tecnico con vocazione europea"
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"De Laurentiis ha sempre avuto un debole per questo allenatore. Fino a quando era protagonista sulla panchina della Fiorentina".
Il giornalista Luca Calamai, nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb ha parlato del futuro della panchina del Napoli: "C’é da capire anche come andrà a finire l’atteso faccia a faccia tra Antonio Conte e il presidente De Laurentiis. La sensazione è che ci siano le condizioni per andare avanti".
Il possibille sostituto
"Se, invece, si arrivasse a un divorzio credo che l’alternativa a Antonio sarebbe Italiano. De Laurentiis ha sempre avuto un debole per questo allenatore. Fino a quando era protagonista sulla panchina della Fiorentina. Tra l’altro Il Bologna di Italiano è ancora in corsa in Europa League e il Napoli ha bisogno di un tecnico con vocazione europea".
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