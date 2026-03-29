Lotta Scudetto, Giannitti: "Il Napoli ha alternato risultati positivi e negativi, la spunterà l'Inter"

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"Questo è un campionato diverso dagli altri anni".

Marco Giannitti, direttore sportivo, ex tra le altre di Frosinone, Perugia e Ascoli ha parlato a Tuttomercatoweb: "Questo è un campionato diverso dagli altri anni. Sembrava che il Milan potesse dare fastidio all'Inter per lo Scudetto, il Napoli ha alternato risultati positivi a quelli negativi e anche i nerazzurri non hanno avuto un cammino continuo anche se hanno un margine importante e la spunteranno".

La delusione?

"La Fiorentina. La squadra ha tutt'altro tasso tecnico rispetto alla classifica".

Su chi punta per la salvezza?

"Pisa e Verona fanno fatica a risalire. Se la giocano Lecce e Cremonese. I salentini sono vivi, la Cremonese ha ottenuto una vittoria importante con il cambio di allenatore. Entrambe le squadre hanno chance di salvarsi".

Il cambio di guida tecnica a Cremona può aiutare?

"La Cremonese credo ambisse ad una salvezza tranquilla. Ha ripreso una vecchia conoscenza come Giampaolo, che è partito bene con una vittoria importante".

Champions: Como o Juventus?

"Il Como ha un rendimento costante e importante. Penso che sia avvantaggiato rispetto alla Juventus".