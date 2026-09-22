Braglia: “Allegri non arriva al panettone! Ha perso quella fame per mettersi in discussione”

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Braglia durissimo con Allegri e il Napoli: secondo l’ex portiere il tecnico rischia di non arrivare a Natale.

L’ex portiere Simone Braglia, intervenuto ai microfoni della radio di Tuttomercatoweb.com, ha analizzato l’avvio di campionato soffermandosi anche sul momento del Napoli. Parlando degli allenatori in difficoltà, Braglia ha espresso un giudizio molto critico su Massimiliano Allegri: “Basta addossare le colpe ai tecnici, serve tempo da dare agli allenatori. Solo uno va sostituito. Uno con quella squadra non può essere attardato così, e parlo di Allegri. Per me non arriva al panettone. I limiti sono motivazionali e sono evidenti. Ha perso quella fame di allenatore per mettersi in discussione”.

Di tutt’altro tenore il giudizio sulla Lazio di Gennaro Gattuso: “Ha creato un'identità di gruppo, ha riassemblato tutto, cosa che lo scorso anno non c'era. Gattuso lo conosco, credo sia un uomo che sa unire e sa trasmettere lo spirito agonistico che serve ad arrivare a grandi obiettivi. Dove può arrivare? Per me è la sorpresa di questo inizio di campionato, non credo possa arrivare in Champions ma in EL sì”. Braglia ha inoltre visto passi avanti nella Juventus, ha definito “salutare” la sconfitta del Como contro il Frosinone e si è schierato a favore della conferma di Stroppa al Venezia e di De Rossi al Genoa.