Giordano: “Investiti dal Napoli appena 4mln, chiamata alle responsabilità maggiore è per la società”
Nel corso di 'Ne Parliamo il Lunedì' su Canale 8, il giornalista Antonio Giordano ha analizzato il momento del Napoli, soffermandosi soprattutto sulle scelte societarie e sul mercato estivo: “Credo che il Napoli sia venuto meno a certe indicazioni di inizio anno, perché dal punto di vista storico non ricordo una società in Serie A, nemmeno il Napoli, che abbia investito appena 4 milioni di euro nel computo. Non posso inserire i soldi riconosciuti per i giocatori arrivati l'anno scorso: appartengono al vecchio progetto e quindi valgono per il nuovo, ma dal punto di vista economico non rappresentano un impegno ulteriore rispetto a quanto già stabilito. 4 milioni di euro in Serie A credo che li abbia spesi più o meno la mia Cavese in Serie C, ma questo è un paradosso che mi dovete almeno concedere”. Giordano ha ricordato come si fosse parlato dell’arrivo di circa quattro rinforzi, sottolineando anche un cambiamento nella comunicazione di Massimiliano Allegri: “La squadra ora è chiamata a precise responsabilità e alcuni di questa squadra molto più di altri, probabilmente”.
"La chiamata alle responsabilità maggiore ora è per la società e per i calciatori”
Il giornalista ha posto l’accento soprattutto sulla necessità di una maggiore presenza della proprietà nei momenti complicati: “Quando la squadra è in una terra di mezzo, e la terra di mezzo è la zona più rischiosa che tu possa attraversare, il calciatore deve sapere che c'è una figura autorevole, non autoritaria, che garantisce la presenza della società e che rappresenta un messaggio forte”. Giordano è quindi tornato sul mercato: “La società è già mancata in ritiro, al mercato, perché 4 milioni rappresentano una cifra ridicola di investimento, anzi non rappresentano nulla, rappresentano il nulla”. Secondo il giornalista, rispetto alla passata stagione sarebbero cambiate anche le gerarchie: “Dal 2 settembre, da quando si è chiuso il mercato, tutti hanno molto più del Napoli, non soltanto in termini economici, ma in termini di organico”. Da qui la conclusione: “La chiamata alle responsabilità maggiore ora è per la società ed è per i calciatori”.
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