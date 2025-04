Podcast Braglia: "Il Napoli può vincerle tutte, Conte sta puntando su ulteriore calo dell'Inter"

Ai microfoni di 'Maracanà', su Tmw Radio, è intervenuto l'ex portiere Simone Braglia.

Napoli, McTominay carica la squadra e dice che possono vincerle tutte da qui alla fine:

"Per me anche le vince tutte il Napoli. L'ambiente trascinerà la squadra a un traguardo ambizioso ma raggiungibile. Penso che Conte sia uno stratega e credo che volesse arrivare attaccato all'Inter nell'ultimo mese, dove i nerazzurri avranno più partite e si giocherà tanto. E l'Inter è già in riserva ora e può avere un ulteriore calo, e su questo Conte sta puntando".

E che ne pensa sul caso scommesse illegali?

E' l'ennesima figuraccia, se tutto questo dovesse essere accertato. Se sei un personaggio pubblico, devi stare attento a tutte queste cose fuori dal campo".

Tare e Sartori, chi meglio come ds al Milan?

"Non so chi sia più adatto, sempre che siano loro i candidati, perché cambiano sempre. Non si sa se a decidere sia Ibrahimovic, Elliott, Cardinale, Furlani. Io preferirei Sartori, perché in una progettualità vedo più adatto Sartori, sempre che gli diano le chiavi della 'cassa' per lavorare bene. Anche Tare è un ds all'altezza, che ha lavorato in una piazza importante come Roma, ma personalmente preferirei Sartori".

Atalanta e Bologna, spareggio Champions?

"Vedo nettamente favorito il Bologna, ma delle due squadre l'ambiente più tranquillo e stimolato è quello del Bologna. E' la situazione ambientale che ti fa arrivare agli obiettivi. Vedo un'Atalanta come una squadra in profonda crisi".

Che dice invece sulla sfida della Juventus?

"L'ambiente è vero che è in ripresa, ma in questo momento vedo due squadre che possono essere l'alter-ego di Atalanta e Juve e sono Bologna e Roma, che stanno meglio sia fisicamente che come ambiente. E per me la Roma vincerà il derby. In questo frangente sono le due squadre migliori e sono una minaccia per le big che lottano per l'Europa".