Podcast Brambati consiglia il Milan: “Prenderei Conte! Se arriva Tare è uno dei primi nomi…”

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento di Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore.

Inter, Triplete possibile?

"E' giusto che ci creda, fa bene. Adesso la strada si farà più dura in Champions. Dopo il 3-0 di ieri, il Bayern è favorito per passare il turno e per l'Inter non sarà semplice. Inzaghi però fa bene a crederci perché ha tutte le carte in regole, ma vedo l'Inter un po' più sulle gambe rispetto a inizio anno. Magari è dovuto a una preparazione fatta a gennaio, ma non li vedo così brillanti come prima".

Ci crede nella Juve in chiave Scudetto?

"No, per quello che ho visto finora. Ho visto una squadra altalenante, che non è capace di compattarsi. E' una squadra guidata da un allenatore che finora mi ha lasciato molti dubbi, dalle formazioni fatte alle sostituzioni, passando per la comunicazione. La strada tracciata non mi sembra quella di una squadra che da qui alla fine non sbaglierà più. Abbiamo visto come è inciampata in un sacco di pareggi, che ti fanno pensare. Poi ovvio, se svengono quelle davanti, ma ne ha tre e non solo una".

Intanto Motta perde per problemi muscolari anche Gatti:

"Credo non ci sia l'esperienza giusta. Motta ha sempre guidato squadre con un impegno solo, anche lo staff probabilmente non ha l'esperienza di preparare squadre che hanno più impegni a settimana. E' una preparazione diversa da fare. Ma sono cose che maturi con l'esperienza".

Milan, si fanno i nomi di Tare e del nuovo allenatore. Ma servirà anche altro?

"Penso che Ibrahimovic non ha l'esperienza necessaria per fare quel tipo di lavoro. L'acquisto di Tare porterebbe veramente tantissimo a questo Milan, è uno dei migliori direttori in circolazione. Lo stimo tantissimo ed è bravissimo anche come collante tra spogliatoio e società. E' una persona super-competente. Farebbe un acquisto pazzesco. Ibra dovrebbe stare accanto a Tare e imparare".

Come allenatore chi sceglierebbe?

"Conte. Se Tare andasse al Milan, uno dei primi nomi che fa è il suo. Ci scommetto. Poi da qui a prenderlo...Allegri? Se Inzaghi dovesse andare via, per me potrebbe andarci. Marotta ha una grandissima stima di Allegri. Magari se vince tutto, Inzaghi può fare come Mourinho che se ne va".