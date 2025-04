Briegel: “Maradona mi stimava perché in campo non lo picchiavo come gli altri”

Quarant’anni dallo scudetto, indimenticabile, dell’Hellas Verona di cui Hans-Peter Briegel fu grande protagonista. Il centrocampista tedesco, che debuttò in Serie A insieme a Diego Armando Maradona, peraltro in un successo della formazione scaligera per 3-1 sul Napoli, ricorda così quella squadra a la Repubblica: “Eravamo una cosa sola, ci telefoniamo ancora ogni giorno. Per vincere non servono i fuoriclasse, ma i più uniti”.

Di Briegel, si è parlato spesso per l’amicizia proprio con Maradona. Forse un po’ gonfiata dai media: “Ci saremo parlati cinque-sei volte - ammette l’ex centrocampista -. Ricordo un aneddoto, dopo la finale dei mondiali ’86 eravamo sorteggiati per l’antidoping e Diego non riusciva a urinare. Gli passai una birra e il medico dell’Argentina pensava fosse drogata, allora ne bevvi un sorso e poi gliela diedi. Credo mi stimasse perché in campo non lo picchiavo come gli altri”.