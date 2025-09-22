Bucchioni: "Davano del bollito ad Allegri, domenica test scudetto contro il Napoli"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato del possibile duello scudetto tra Napoli e Milan nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "Funziona invece il Milan e le conferme sono arrivate. Come vi scrivevo una settimana fa, questa squadra non deve porsi limiti, senza le coppe deve pensare anche allo scudetto come fece il Napoli un anno fa.

Tutti gli davano del bollito dopo gli ultimi anni torinesi difficili, Allegri ha raccolto la sfida, dopo un anno fuori è tornato con una carica diversa, s’è evoluto, sta proponendo un calcio ovviamente attento al “primo non prenderle”, ma i meccanismi offensivi funzionano con lo sganciamento dei centrocampisti, i movimenti senza palla e gli esterni che affondano. Domenica prossima contro il Napoli sapremo quante sono solide queste sensazioni di settembre".