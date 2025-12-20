Cassano: "Italiano fa un calcio meraviglioso. Bologna inferiore all'Inter, ma non s'è visto..."

L'Inter esce sconfitta dalla semifinale di Supercoppa Italiana giocata ieri sera: ad accedere alla finale contro il Napoli è il Bologna di Vincenzo Italiano. L'ex calciatore Antonio Cassano ha commentato così la partita intervenendo al podcast "Viva el Futbol": "Sapete perché dico che è meritata la vittoria del Bologna? Perché era sfavorito ma in campo non si è notato. Il Bologna era sfavorito contro la squadra più forte del campionato, sono contento perché Italiano merita questa grande chance di vincere un altro trofeo. Sta facendo un calcio meraviglioso, ha giocato un calcio vis a vis.

La cosa incredibile è che dopo un minuto e mezzo, il Bologna era sotto. Dopo ha giocato alla pari contro la squadra più forte in Serie A ha proseguito bisogna fare solo grandissimi complimenti alla squadra e a Italiano per la finale raggiunta. I rigori sono una lotteria, a volte va bene, a volte va male, Ravaglia ha fatto due miracoli, poi Barella ha tirato fuori. Comunque il Bologna ora giocherà la finale da sfavorita, ancora".