Aronica difende Allegri: “Saprà tirar fuori il Napoli da questa situazione. Non c'è tecnico che possa sostituirlo”
Salvatore Aronica, ex difensore di Napoli e Reggina e oggi allenatore, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, soffermandosi sul momento della Nazionale italiana e sulle difficoltà attraversate dagli azzurri di Massimiliano Allegri. L'ex calciatore ha espresso fiducia nel nuovo corso dell'Italia guidata da Roberto Mancini, apprezzando soprattutto la scelta di puntare sui giovani e valorizzare calciatori meno conosciuti: “Questa Italia mi piace, il nuovo progetto giovane che valorizza ragazzi meno famosi sta pagando. Era giusto cambiare e dare un'altra chiave di volta. Mancini puntando su un gruppo giovane con ragazzi che hanno voglia di fare bene come i fratelli Esposito, Vergara e Cambiaghi sta dimostrando che la Nazionale può far bene”.
Oggi la sfida al Belgio.
"Nel panorama europeo il Belgio si colloca tra le Nazionali top. Quella di oggi è una partita importante, in caso di risultato negativo certamente non si potrebbe parlare di fallimento. Per il futuro sono molto fiducioso".
Serie A: che succede a questo Napoli?
"Napoli è una piazza che conosco bene, sento e vivo. Non sono stati fatti investimenti importanti come negli altri anni e gli infortuni hanno caratterizzato questo avvio di stagione in maniera negativa. Un po' di pressione si comincia ad avvertire e a Napoli si vive ogni momento di calcio. Ma sono fiducioso: Allegri è esperto e navigato e saprà tirar fuori il Napoli da questa situazione":
Allegri pareggiando contro la Lazio probabilmente ha salvato la panchina.
"Non credo che il Napoli in caso di sconfitta avrebbe cambiato. E poi in campo europeo non c'è un allenatore che possa sostituire Allegri, che con il Napoli ha un contratto importante".
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