Aronica difende Allegri: “Saprà tirar fuori il Napoli da questa situazione. Non c'è tecnico che possa sostituirlo”

Salvatore Ironica parla della crisi del Napoli, difende Allegri ed elogia la Nazionale di Mancini.

Salvatore Aronica, ex difensore di Napoli e Reggina e oggi allenatore, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, soffermandosi sul momento della Nazionale italiana e sulle difficoltà attraversate dagli azzurri di Massimiliano Allegri. L'ex calciatore ha espresso fiducia nel nuovo corso dell'Italia guidata da Roberto Mancini, apprezzando soprattutto la scelta di puntare sui giovani e valorizzare calciatori meno conosciuti: “Questa Italia mi piace, il nuovo progetto giovane che valorizza ragazzi meno famosi sta pagando. Era giusto cambiare e dare un'altra chiave di volta. Mancini puntando su un gruppo giovane con ragazzi che hanno voglia di fare bene come i fratelli Esposito, Vergara e Cambiaghi sta dimostrando che la Nazionale può far bene”.

Oggi la sfida al Belgio.

"Nel panorama europeo il Belgio si colloca tra le Nazionali top. Quella di oggi è una partita importante, in caso di risultato negativo certamente non si potrebbe parlare di fallimento. Per il futuro sono molto fiducioso".

Serie A: che succede a questo Napoli?

"Napoli è una piazza che conosco bene, sento e vivo. Non sono stati fatti investimenti importanti come negli altri anni e gli infortuni hanno caratterizzato questo avvio di stagione in maniera negativa. Un po' di pressione si comincia ad avvertire e a Napoli si vive ogni momento di calcio. Ma sono fiducioso: Allegri è esperto e navigato e saprà tirar fuori il Napoli da questa situazione":

Allegri pareggiando contro la Lazio probabilmente ha salvato la panchina.

"Non credo che il Napoli in caso di sconfitta avrebbe cambiato. E poi in campo europeo non c'è un allenatore che possa sostituire Allegri, che con il Napoli ha un contratto importante".