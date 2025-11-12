Bucchioni: "Italiano al Napoli? Ha già rifiutato il Milan per restare a Bologna"
A Maracana, nel pomeriggio di TMW Radio, è il momento del giornalista Enzo Bucchioni.
Napoli, che ne pensa del caso Conte?
"E' un vicenda molto complessa. Sia i nuovi che i vecchi non lo seguono. Dopo lo Scudetto, i vecchi fanno fatica a seguirlo ancora. Sono aperto a qualsiasi soluzione per il suo futuro. Conte vince se il gruppo gli va dietro. Devi intervenire sul gruppo ora. Altri infortuni? Poi facevo una riflessione: si stanno facendo male in squadre dove i tecnici chiedono molto a livello fisico. E' un tema questo...".
Dove può arrivare il Bologna?
"A Firenze hanno perso un'occasione storica con Italiano. Fosse rimasto, avrebbe fatto quello che ha fatto Gasperini a Bergamo, avrebbe portato la Fiorentina in Champions, trasformandola in una squadra vera. Ha fatto finali europee e non solo con giocatori che neanche in B ora giocano. Le sue squadre si divertono e fa crescere tutti i giocatori".
Italiano piace tanto a Napoli:
"L'estate scorsa non è andato al Milan per rimanere a Bologna".
