Criscitiello boccia Spalletti: "Dopo Napoli si è perso"

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"Fui il primo a parlare di Juventus da scudetto con Spalletti in panchina. La Juve si sarebbe ritrovata e avrebbe fatto un grande percorso. Errore. La Juventus, per lo scudetto, non c’è mai stata. In Champions è uscita presto e male e la cosa più grave è che Spalletti rischia di fare come o peggio di Tudor ad inizio stagione con la squadra fuori dalla Champions League". Così scrive Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Sportitalia, attaccando così il tecnico della Juventus dopo il pareggio col Sassuolo.

"Spalletti è un grande allenatore, uomo di calcio e di campo. Dopo Napoli, però, si è perso. Non si è imborghesito ma tra Nazionale e Juventus non riesce ad incidere come prima. Non ha la bacchetta magica ma almeno le partite “facili” dovrebbe portarle a casa. Si sta giocando la Champions League, con tutto il rispetto, con Como e Roma e non con Inter, Milan e Napoli".