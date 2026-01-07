Bucciantini: "Conte bravo, ma ha potuto cambiare grazie al mercato di ADL"

Marco Bucciantini, giornalista, volto Sky, ha parlato a Canale 8 del momento che sta vivendo in stagione il Napoli: "Conte ha la stella polare dell'efficacia, se deve mettere in campo De Bruyne va anche fuori natura ma i punti poi li fa. A me è piaciuto con l'idea nuova nell'emergenza, ma questo perché la società gli ha messo a disposizione dei giocatori, quei famosi nove nuovi di cui proprio lui aveva parlato. Nei momenti di grandi cicli intensi un po' l'ultima la perdi, vedi Bologna e Udine, ma domenica è iniziato un altro campionato.

Oggi è difficile vedere chi può vincerlo. Però adesso la classifica si è ristretta. Per me lo vincerà la squadra che farà punti quando non va bene, che è il limite dell'Inter che quando va tutto bene è una squadra anche sensuale da vedere. L'Inter poteva fare 7-8 gol contro il Bologna. Il Milan quel picco non ce l'ha, ad esempio. Ma è quando non ti viene la partita che l'Inter perde troppi punti, così come il Napoli. Quando la gara è cominciata male non l'ha mai sentita o lucrata. Il Milan invece si sta abituando anche a questo e magari può cominciare a fare un po' di paura".