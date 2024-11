Bucciantini: "Fagioli perfetto per Conte, ma a gennaio arriverà un rinforzo in altro ruolo"

Il Napoli si concentrerà sul difensore centrale nella sessione invernale".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio-Terzo Tempo è intervenuto Marco Bucciantini, giornalista di Sky: “Sono dell’idea che le coppe non tolgano nulla a nessuno, anzi quando giochi bene e hai più competizioni potrebbe essere un vantaggio. Nel caso di Conte non avere le coppe significa poter avere più tempo per sintonizzarsi del tutto con la squadra. Quando la Juve di Conte fece 102 punti in campionato arrivò fino alle semifinali di Europa League. Mi piace molto la nuova formula Champions, le varie squadre non si confrontano più solo tra le quattro del girone. Vedo più grandi partite e una classifica molto divertente. Non credo che è per le coppe che si gioca troppo, ma per il numero di partite nei campionati.

La Conference è certamente la competizione di minor valore ma perché le due competizioni superiori si sono allargate e sono diventate ancora più competitive. Ci sono troppe aggiunte senza senso come le semifinali in Supercoppa Italiana o la Nations League che ha semplicemente istituzionalizzato le amichevoli internazionali. Fagioli starebbe benissimo nella rosa di Conte, ma non credo che il Napoli potrebbe prenderlo a gennaio. Il Napoli si concentrerà sul difensore centrale nella sessione invernale".