Bucciantini: "I 5 cambi penalizzano uno stratega come Allegri"

vedi letture

Marco Bucciantini, giornalista, ha parlato a Canale 8 del momento che sta vivendo in stagione il Napoli: "Io non salvo nessuno per ora perché la colpa non è ancora di nessuno, la squadra dentro la partita ha comportamenti diversi. Paradossalmente i cambi moderni penalizzano uno stratega come Allegri, coi tre cambi l'intuito valeva di più, ora i cinque cambi favoriscono l'allenatore dal lunedì al sabato. Io penso che la partita di Firenze ci sta nel percorso del Napoli se guardo dalla prima a oggi.

Non è stato scandaloso il pari ma non ho apprezzato il commento e il racconto della partita che ho sentito dopo. E ci sono giocatori che non segnano da anni. Detto questo, per me non è una partita che aggiunge delusione o toglie perplessità, mi è sembrato un buon pareggio contro un avversario di buona qualità".