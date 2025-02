Bucciantini: "Nessuno mai in lotta per lo scudetto ha ceduto la sua stella a gennaio"

vedi letture

Il giornalista e scrittore, Marco Bucciantini, è intervenuto a Canale 8 a Ne Parliamo il Lunedì parlando del momento che sta vivendo il Napoli dopo il ko di Como: "Bisogna spiegare cosa è successo a gennaio. Il Napoli ha perso Kvaratskhelia, uno dei giocatori più forti della Serie A. In tutte le epoche io non ricordo una squadra che lotta per lo scudetto che perde il suo più forte giocatore e si sforza per raccontare che stava perdendo il meno possibile, ma parlo anche della stampa.

Forse era anche più prevedibile negli ultimi mesi, ma giocaci a febbraio con Kvara, giocaci quando sei in difficoltà. Il suo addio è stato un messaggio interno ed esterno. Poi può diventare scusa, alibi, pretesto. Ma per me è una verità. Se mi parlate di caso fisico, allora vi dico che sono proprio i singoli a risolverti una partita".