Siani: “Critiche, pessimismo e persino rumors su nuovo tecnico scatenati dalla mossa di Conte”

vedi letture

Il giornalista Fernando Siani, intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio nel corso di Fontana di Trevi, ha analizzato la situazione in casa Napoli: “Ho ascoltato tante cose sulla situazione di Conte. Per rendere più sereno il clima non era proprio la mossa migliore da fare, non era il momento anche se lui l’ha già fatto altrove. Era tutto concordato, ma a livello mediatico ha aumentato le voci intorno a Conte, al Napoli ed al futuro. Persino di un cambio in panchina, c’è chi ha tirato fuori Thiago Motta, andando via ha accentuato il poco equilibrio che c’è intorno al Napoli.

Per tutto questo Napoli-Atalanta è la partita più importante della settimana, più del derby, si capirà l’evoluzione della stagione di entrambe. Può essere persino decisiva. L’Atalanta può avere qualcosa in più dal cambio anche perché la squadra ha fatto capire in tutti i modi che non voleva più Juric. Conte invece non l’ho capito, resto dubbioso sulla sua scelta che ha caricato ulteriormente la partita e poi sugli infortuni bisogna dire che non è sfortuna. 1, 2, 3 è sfortuna, poi è colpa tua, figuriamoci 13 muscolari. Se faccio uno scatto e mi strappo non è sfortuna. Conte stando a Torino ha acuito critiche e negatività”.