Buongiorno in mixed: "Che spirito dopo il rosso! De Bruyne ha reagito da campione"

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, è intervenuto in mixed zone al termine del match di Champions League contro il Manchester City: "È stata una partita difficile, però siamo siamo convinti che da questa partita ne usciamo ancora più forti, perché abbiamo comunque dimostrato di avere spirito, di essere molto uniti tra di noi. Ci siamo tanto aiutati in campo, nonostante la difficoltà evidente dopo essere rimasti in dieci uomini, quindi sicuramente usciamo con questi pensieri.

Dopo l'espulsione cambia tutto, soprattutto qui in casa loro: devi abbassare e devi appunto cercare di difendere il meglio possibile. Però, come ho detto prima, penso che ci siamo aiutati molto e abbiamo avuto un grande spirito, abbiamo cercato di non mollare fino all'ultimo e questa è sicuramente una nota positiva. De Bruyne? Era molto contento di tornare qui e ovviamente ci dispiace per la sostituzione, però insomma fa parte del calcio. Devo dire che lui ha reagito da campione assoluto quale è. Haaland? È un ottimo attaccante si è visto anche dal gol, ma ciò che conta è che ci siamo aiutati fino all'ultimo".