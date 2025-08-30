Rileggi live Cagliari, Pisacane in conferenza: "Incattiviti per il finale! Eravamo stanchi alla fine, dispiace..."

Al termine del match contro il Napoli, il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

23.27 . Inizia la conferenza.

Sconfitta all'ultimo minuto dopo il pari raggiunto la scorsa settimana sempre arrivato alla fine. "E' il calcio: la settimana prendiamo un punto e stasera lo lasciamo. La squadra ha messo tutto quello che doveva fare, questa è la strada da percorrere. Sono ottimista per il futuro, dobbiamo avere rispetto ma parura di nessuno".

Grande personalità dimostrata stasera. "Dipende da noi, obbiamo avere una presunzione costruttiva. I ragazzi devono mettere dentro quel coraggio che hanno messo stasera. Stiamo cerdando di portare avanti qualcosa di diverso, ora siamo ancora ad agosto. Da allenatore dispiace aver lasciato punti, ma stasera mi prendo la prestazione. Sono contento anche del dispiacere dei ragazzi a fine partite, dimostrazione che la squadra vuole giocarsela con tutti".

Sul mercato: "Dietro eravamo carenti per numero e caratteristica. Devo ancora parlare con la società, se l'avessi fatto avrei potuto dare risposte più precise. Il mercato è dinamico, la società è vigile. Se accadrà qualcosa ci faremo trovare pronti".

C'è rammarico? Sulla scelta di Palestra dal 1'. "Dovrei rivedere la gara per rispondere, su due piedi dico che si è fatto tutto quello che avevamo preparato. Dovevamo avere giocatori con gamba, il cambio Luvumbo per Zappa è il quadro preciso. Eravamo un po' sulle gambe alla fine e dispiace. Non so cosa è stato fatto di buono e di meno buono come strategia. Palestra sappiamo cosa ci può dare, ci potevamo permettere di fissare Spinazzola e aveva gamba per farlo. Spinazzola ci costringeva spesso di andare a cinque".

La squadra ha dimostrato calma in un ambiente ostile, quanto puntate su questo? "Questa squadra deve avere nel suo DNA quello che serve per vincere. E' impensabile pensare ad un Cagliari col Parma diverso da queste due prime gare fatte. Ogni gara ha difficoltà grandi, non ricordo partite da prendere sotto gamba. Siamo incatttiviti dagli ultimi secondi e dobbiamo portarci dietro questa cattiveria contro il Parma, che il nostro stesso obiettivo. Non possiamo permetterci di cullarci di queste due prestazioni. Alla fine abbiamo preso solo un punto".

Cosa l'ha impressionato del Napoli? "Il Napoli impressiona a prescindere perchè ha giocatori di livello con un motore importante. Si è ulteriormente rinforzata con un maestro alla guida che non le fa mai abbassare la guardia. Tutto quello che abbiamo visto lo avevamo messo in preventivo".

Squadra più bassa nel primo tempo, forse è mancato un po' di coraggio nel recupero? "Abbiamo speso tanto, dunque quei 5' eravano anche dovuti al fatto che il Napoli spingeva. Nella prima parte avevamo messo a punto il nostro piano gara. Eravamo costretti a giocare a cinque. Abbiamo assorbito in maniera egregia le difficoltà. Sapevamo di trovare i campioni d'Italia alla prima davanti ai propri tifosi. Dobbiamo fare i complimenti al Napoli che ha cercato la vittoria ad ogni costo. Ai miei ragazzi non posso rimproverare nulla".

23.39 - Termina la conferenza.