Podcast Cagni: "Conte? Vincerà anche qualcosa di più grande dello scudetto"

Nel corso dell’appuntamento odierno con Calciomercato e ritiri sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Gigi Cagni. “Ascolto molto i miei colleghi e ho sentito cose sacrosante da Conte, cose che fanno parte di una programmazione di un allenatore di grande esperienza che sa cosa serve per vincere. Non conta quello che stanno facendo, conta quello che ha deciso di fare l’allenatore dallo scorso anno. Siccome è andata meglio di quanto sperasse Conte, più per demeriti dell’Inter, ma durante il campionato scorso lo stesso Conte stava preparando già questa stagione.

È stato poi aiutato dalla vittoria, perché vincere aiuta a vincere, nel giro di tre anni penso che vincerà qualcosa di molto più importante dello Scudetto. Questo avverrà perché c’è una struttura solida, De Laurentiis sta facendo le cose nella maniera giusta, è una delle poche squadre con i conti in ordine. Questo rende solido un ambiente difficilissimo come quello del calcio italiano, quelli bravi se ne vanno, non riusciamo a prendere giocatori forti ma i soldi non ce li ha nessuno, eccezion fatta proprio del Napoli”.