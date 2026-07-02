Lukaku resta al Napoli? Fabbroni: "Deve fare una cosa mai fatta da nessuno”

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Il giornalista Mario Fabbroni ha commentato il momento di Lukaku e De Bruyne e il possibile futuro della panchina della Nazionale italiana.

A Radio Napoli Centrale, durante la trasmissione Un Calcio alla Radio, il giornalista Mario Fabbroni ha analizzato diversi temi legati al calcio internazionale e alla Serie A. Soffermandosi sulle squadre africane al Mondiale, ha dichiarato: "Belgio agli ottavi? Che fortuna. Queste squadre africane, forti fisicamente, sono deboli di testa. Mancavano pochi minuti, perché cercare per forza il gol? Hanno perso infatti quattro africane ai sedicesimi. Sono crollati. Mi dispiace per il Senegal, era arrivato vicinissimo". Ha poi aggiunto alcune considerazioni su Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne, sottolineando: "Lukaku ha segnato, ha cominciato questa incredibile rimonta. De Bruyne mi fa pensare invece. Sono ancora favorevole alla sua permanenza a Napoli, ma non mi dà più quelle sensazioni che avevo gli altri anni. Del resto, se Garcia lo toglie dopo un’ora di gioco, qualcosa c’è".

Lukaku, De Bruyne e la sfida tra Conte e Mancini

Fabbroni si è poi soffermato sul rendimento di Lukaku e sul suo possibile futuro: "Può recuperare credito Lukaku? Se dovesse continuare a giocare ancora in questo campionato deve fare un test che non vedo fare da nessuno: dimezzare l’ingaggio". Infine, il giornalista ha commentato il confronto tra Antonio Conte e Roberto Mancini per la panchina azzurra: "Conte o Mancini, chi la vince questa sfida? Non c’è partita. Vincerà Conte. La Serie A vuole Conte, ha contato nella votazione a favore di Malagò. Si parla di 16 milioni di euro in quattro anni. Conte, se vogliamo, si è auto-dimezzato l’ingaggio".