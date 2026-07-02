Podcast Futuro Lukaku, decisivo incontro con Allegri: può restare a scadenza

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Niccolò Ceccarini, direttore di Tmw, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli in onda tutto il giorno, che puoi vedere qui sul sito o ascoltare sulle app (qui per Iphone o qui per Android) ed in auto col DAB.

"Futuro Lukaku? Ho incrociato Manna lunedì a Rimini e gli ho chiesto di Romelu, lui ha fatto capire che la situazione per lui e Lucca è ancora in evoluzione. Di sicuro Lukaku piace molto ad Allegri, si vedrà se ci sono i margini per una permanenza a scadenza di contratto, ma aspettiamo prima il confronto tra Allegri e Lukaku. Magari la società la penserà in modo diverso ma bisogna anche dare atto alla volontà del nuovo allenatore".

"Allegri? Mi aspettavo altro, ad esempio Italiano, cioè un allenatore diverso, ma De Laurentiis non ha mai sbagliato un allenatore e quindi è giusto oggi dare fiducia ad Allegri. Aspettiamo i primi mesi e il verdetto del campo".

"Gila? Quando c'è di mezzo Lotito le operazioni non sono mai facili. Ma Lotito si è arreso all'idea di perderlo. Però chiede tanto perché la metà dell'incasso andrà al Real Madrid. Magari se entra Lucca nell'affare, questo può agevolare il tutto".