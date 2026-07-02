Dionigi: “Se parte Lukaku, al Napoli servirà un attaccante più decisivo di Lucca”

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Davide Dionigi ha analizzato le qualità di Antonio Vergara. L’ex attaccante del Napoli si è poi soffermato su Massimiliano Allegri

Davide Dionigi, ex attaccante del Napoli e oggi allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi innanzitutto sulle qualità di Antonio Vergara. Il tecnico ha ricordato di averlo allenato impiegandolo prevalentemente da sottopunta in sistemi di gioco come il 3-5-1-1 e il 3-4-2-1, ma si è detto convinto che il calciatore possa adattarsi con profitto anche ad altri ruoli, grazie alle sue caratteristiche tecniche e tattiche.

Dionigi tra Vergara, Allegri e il mercato del Napoli

"Secondo me la mezzala la può fare. Messo in un contesto tattico ben organizzato, diventa poi quella mezzala imprevedibile, che si alza alle spalle della prima punta e occupa gli spazi fra le linee. Allegri? De Laurentiis porta un allenatore esperto, un allenatore che secondo me avrà anche grandi motivazioni dopo come si è conclusa la stagione. Se dovesse andare via Lukaku, andrei su un profilo un po' più decisivo, non perché Lucca non sia un ottimo giocatore, però penso che il Napoli abbia bisogno, alle spalle del titolare, di un giocatore già formato, pronto sotto tutti i punti di vista”.