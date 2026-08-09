Auriemma su Gabriel Jesus: “Sul viale del tramonto. Fa 5 gol l’anno, mi tengo Lucca”

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Auriemma boccia l'ipotesi Gabriel Jesus al Napoli e punta con decisione su Lorenzo Lucca.

Raffaele Auriemma, attraverso il proprio canale YouTube, ha espresso forti perplessità sull'eventuale operazione Gabriel Jesus-Napoli. Il giornalista si è soffermato soprattutto sull'elevato ingaggio dell'attaccante dell'Arsenal, sul rendimento delle ultime stagioni e sui problemi fisici, sostenendo che il club azzurro farebbe meglio a continuare a puntare su Lorenzo Lucca: "Gabriel Jesus è stato proposto dal suo agente italiano Giovanni Branchini, che è lo stesso agente di Massimiliano Allegri. Secondo me una società non dovrebbe mai prendere calciatori dello stesso procuratore dell'allenatore. Questa è una parentesi mia, rispetto alla quale si possono fare tutte le considerazioni che si vogliono.

Gabriel Jesus sapete quanto guadagna? 17 milioni di sterline lordi. Ha un contratto che scade nel giugno 2027, quindi tra un anno, e credo che l'Arsenal non veda l'ora che questo contratto scada. Vai a leggere le sue statistiche e noti che in quattro anni di Arsenal ha giocato una ottantina di partite, quindi circa 20 a stagione, facendo complessivamente 20 gol: vuol dire cinque a stagione.

Domanda: ma il Napoli ha bisogno di Gabriel Jesus? E Gabriel Jesus, per venire a Napoli, perché immagino che non veda l'ora di essere un giocatore del Napoli, cosa fa? Si decurta lo stipendio? Se lo deve quasi cancellare per intero. Come glieli dai 17 milioni lordi, considerando che il Napoli è sotto la lente d'ingrandimento della UEFA per quanto riguarda i conti?

Gabriel Jesus, cinque gol all'anno negli ultimi quattro anni. E allora io mi tengo Lucca, se la media di Gabriel Jesus è quella. Perché non dovrei tenermi Lucca? Se prendiamo un attaccante in prestito, cosa che l'Arsenal assolutamente non vuole, oltretutto parliamo di un calciatore con il contratto in scadenza. Quando scade il prestito gli devi rifare il contratto. E chi glielo fa questo contratto? Il Napoli? Io ho in organico un ragazzo forte, perché per me Lucca è forte. Ha 26 anni, è esplosivo ed è nel pieno delle sue forze fisiche.

Ma Lucca li segna cinque gol all'anno? Se gioca 20 partite, secondo me ne fa anche di più. E perché dobbi amo prendere Gabriel Jesus, che fa gli stessi cinque gol all'anno in 20 partite e al quale dovremmo dare 17 milioni di euro d'ingaggio? Credo che abbiano le traveggole quelli che lo propongono. Non so se lo propongano realmente oppure, parlando con i giornalisti, vogliano dare un'idea sul proprio assistito. Sotto il piano tecnico possono dire: 'Gabriel Jesus ha giocato con il City, con l'Arsenal, è stato in Nazionale'. Tutto al passato. Potrebbe essere utile al Napoli, che comunque non si fida degli attaccanti che ha, o quantomeno Hojlund non è un calciatore da 20 gol a stagione, l'abbiamo capito. Ne segna una decina, poco più, e finisce lì. Però è bravo. Per me Rasmus Hojlund è molto bravo, anzi bravissimo e giovanissimo.

Quindi, se devo spendere 17 milioni di euro per Gabriel Jesus, mi tengo tutta la vita Lorenzo Lucca, che è mio. Ho speso 35 milioni l'anno scorso per portarlo a Napoli. È un calciatore che può essere valorizzato nuovamente: è un attaccante, un bomber, ha fisico, corsa, qualità e sui colpi di testa è dominante. Mi spiegate perché devo dare via Lucca per prendere uno che si chiama Gabriel Jesus, ma che negli ultimi anni non è stato più il Gabriel Jesus di prima? Ha avuto un grave problema al ginocchio e dopo non è stato più quello di prima. Mi devo fidare del suo procuratore che dice: 'Se viene a Napoli fa la differenza'? Ma la differenza di che? Io dico basta a prendere questi calciatori usurati sui quali devi fare delle scommesse. Se punti sul nome, va bene, prendiamo Gabriel Jesus perché è un nome. Così come è stato un nome Kevin De Bruyne, preso a parametro zero. Hai dato un pacco di soldi e continui a darglieli, però è Kevin De Bruyne. Lo tieni in panchina, ti costa tanto, però lo metti in campo per quei 15-20 minuti e in certe partite la differenza te la fa, visto che non deve sgobbare per 90 minuti. Ma su Gabriel Jesus datemi una ragione valida affinché il Napoli metta mano al portafoglio e gli dia 17 milioni di euro lordi. Certo, una parte va a lui e una parte allo Stato per le tasse, ma comunque li tira fuori il Napoli.

Secondo me non è un'operazione che il Napoli oggi può fare o permettersi. Ma credo anche che sia un tipo di operazione che in Italia non dovremmo più fare. Dobbiamo credere nei nostri giovani e puntare su di loro. Uno di questi si chiama Lorenzo Lucca. Insisto: se devo prendere, a 17 milioni di ingaggio, uno che mi fa 20 partite all'anno e segna cinque gol, vi dico che Lorenzo Lucca segna gli stessi cinque gol nelle stesse 20 partite e forse anche qualcosa in più".