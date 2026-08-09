Malagò svela: "Maggioranza Serie A voleva Conte ct, ma non l'abbiamo contattato"

Malagò svela: "Maggioranza Serie A voleva Conte ct, ma non l'abbiamo contattato"TuttoNapoli.net
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Ieri alle 16:45Le Interviste
di Pierpaolo Matrone
Giovanni Malagò, presidente della Figc, svela la preferenza della maggior parte dei club di Serie A per il ruolo di commissario tecnico della Nazionale.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Giovanni Malagò fa il punto anche sulle prospettive del calcio italiano da qui ai prossimi 6 anni: "I club di Serie A volevano Conte? Non tutti, a dire la verità. Ma la maggioranza sì, è vero, volevano che scegliessimo Antonio".

La sua scelta finale si può leggere come la volontà di segnare un confine indipendente? "Si deve leggere come ho detto: Mancini è il ct giusto. Ma fatemi ringraziare Conte, per le parole che ha sempre detto, per l’atteggiamento di chi vuole il bene della Nazionale: noi non lo abbiamo mai contattato".