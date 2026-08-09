Del Genio: “Visto Lucca? Non puoi restare con lui, serve un centravanti”

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Del Genio critica Lucca e chiede un'altra punta al Napoli: “La squadra deve creare di più”.

Nel corso di 'Ne Parliamo da Dimaro' su Canale 8, il giornalista Paolo Del Genio si è soffermato sull'attacco del Napoli, analizzando in particolare la prestazione di Lorenzo Lucca e la necessità, a suo giudizio, di intervenire ancora sul mercato. Spazio anche a Gabriel Jesus e Rasmus Hojlund, con Del Genio che ha sottolineato soprattutto la necessità per la squadra di Massimiliano Allegri di produrre un maggior numero di occasioni da gol.

Del Genio: “Lucca ha sbagliato tre occasioni. Il Napoli deve prendere una punta”

“Lucca? Una palla comodissima pure di testa… ma lui non è forte di testa, sembra assurdo pur essendo 2,02, ma non la prende bene. Gabriel Jesus, 1,70, se gli arriva quella palla devi mettere palla a centrocampo dopo il gol, come tutti i centravanti pure più bassi.

Lukaku per vari motivi andrà via, ma non puoi restare con Lucca. Non può finire così. Tre occasioni ha avuto, poverino invece Hojlund non ne ha avute di buone. Si spera sempre nel meglio per il Napoli, ogni mio intervento è finalizzato a questo, ma da tifoso del Napoli dico: meglio che Lucca ha sbagliato i gol. Con un golletto inutile, se convinceva la società a dire ‘stiamo a posto così’, allora meglio che ha sbagliato e la società non ha dubbi nel prendere una punta.

Gabriel Jesus? Lasciamo perdere, se sta bene è un fenomeno. Se viene è perché non è stato bene, quelli top stanno in Premier, mica vengono. Il Napoli costruisce poco, Hojlund dei gol li ha fatti. Se Hojlund lo mettevi nel Como faceva il capocannoniere con tutte le palle gol che crea la squadra di Fàbregas. Il Napoli deve creare di più come gioco”.