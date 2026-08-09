Celta, Giraldez: "Primi 20' loro e 2T noi, contento per i giovani al debutto"

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Pareggio prestigioso per il Celta Vigo contro il Napoli a Castel di Sangro. Nel post-partita ne ha parlato il tecnico degli spagnoli, Claudio Giráldez: "Una partita molto impegnativa contro un avversario di Champions. La squadra è cresciuta man mano, nei primi 20 minuti loro sono stati molto superiori e poi la squadra si è sistemata, e nel secondo tempo siamo stati probabilmente migliori, abbiamo trovato dei recuperi alti che ci ha permesso di pareggiare la partita. Vedo crescita per molti giocatori e per la squadra in questa preseason che serve per prepararci, non si possono trarre conclusioni reali, penso che la gente arriverà preparata e vedremo il primo giorno se è stato così".

Sui tanti giovani impiegati: "Sono molto felice della salute della nostra cantera e dei debuttanti, tutti hanno dimostrato di avere la capacità di giocare. Debutto Faye? Volevamo vederlo competere, poi inizia LaLiga e non possiamo vederlo in una partita di queste caratteristiche. Con una giornata di allenamento è difficile, ma ha dimostrato di avere tranquillità con la palla e molto futuro, ma ha bisogno di settimane per coordinarsi con il resto della squadra. Bisogna avere pazienza con lui".