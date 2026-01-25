Calamai: "Bivio con la Juve complicato, Conte sarà ancora più tarantolato"

vedi letture

Il giornalista Luca Calamai, nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb ha parlato di Juventus-Napoli e Roma-Milan: "Incroci pericolosi in questa domenica di campionato. Incroci che possono incidere in quella sarà la lotta scudetto. Fossi in Conte, Allegri e Gasperini vivrei queste sfide con la tensione a mille. La classifica parla chiaro. L’Inter, con le buone o con le cattive, non perde punti per strada contro le piccole. Chi pensa al titolo ora deve accelerare. Se la squadra di Chivu scappa non la prendono più anche se la sconfitta contro l’Arsenal potrebbe rendere più complicato il futuro percorso in Champions e Lautaro e compagni. Soprattutto per il Napoli il bivio contro la Juve è complicato. Conte ha tanti assenti e la squadra bianconera in casa è ancora più pericolosa. Il Napoli è in un momento chiave della stagione, la squadra non sta bene ma ha assoluto bisogno di vincere. L’elettrico Conte in questo momento sarà ancora più tarantolato. Restando all’Inter invece è chiaro che la prossima sfida di mercato del presidente Marotta sarà trovare l’erede di Sommer. Il primo nome sul quale la società nerazzurra è Vicario. Già corteggiato in passato. Una scelta giusta che credo sarebbe gradita anche al cittì Gattuso che vorrebbe in Serie A qualche portiere della sua Nazionale.

Dall’Inter, alla Juve. Sono in molti a chiedere se Spalletti potrebbe firmare il nuovo contratto prima della fine della stagione. Il tecnico bianconero non ha questo pensiero.

E i motivi sono due: 1) prima vuole conquistare la qualificazione per la prossima Champions per poter mettere sul piatto un risultato importante e non scontato vista la rosa della Juve e la qualità delle avversarie poi 2) vuole capire quale è il progetto futuro del club della famiglia Agnelli. In questo momento la Juve è lontana come valori dall’Inter, a esempio. E in estate dovrà intervenire in maniera importante sul mercato. Spalletti vuole capire fino a che punto la proprietà bianconera è disposta ad alzare l’asticella. Se, dopo aver dovuto coprire tante stagioni sbagliate dal punto di vista economico, la famiglia Agnelli va verso un ulteriore rilancio o verso una gestione di buon livello. Insomma prima della fine del campionato il contratto Spalletti-Juve è un punto interrogativo".