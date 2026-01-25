Jacobelli su Conte: "Tra 72 ore capirà quale ristorante potrà frequentare"

vedi letture

Settimana cruciale quella che attende il Napoli di Antonio Conte. Ne ha parlato il giornalista Xavier Jacobelli, dalle colonne di Tuttosport: "Conte si ripresenta allo Stadium che è stato casa sua, zavorrato dall’incredibile emergenza infortuni (19 sinora, 17 dei quali muscolari); è ingrugnito, avendo pareggiato in Danimarca una partita giocata per quasi un’ora in undici contro dieci; da venerdì sera, naviga a -9 dall’Inter che ha giocato a tennis contro il Pisa.

Non bastasse, si ritrova a forte rischio eliminazione in Champions League dove, mercoledì prossimo, prima di tutto dovrà battere il Chelsea campione del mondo, sapendo che potrebbe non bastare: dipenderà da che cosa faranno le altre nella corsa agli spareggi per entrare nelle migliori sedici. Fra stasera e mercoledì, Antonio capirà tante cose. Per usare la metafora culinaria alla quale fece ricorso quando lasciò clamorosamente la Juve, capirà quale ristorante potrà frequentare nell’immediato futuro, in Italia e in Europa".