Juventus, Chiellini a DAZN: "A Napoli toccato il fondo. Ora certezze forti"

Giorgio Chiellini, dirigente bianconero, è stato intervistato da DAZN a ridosso di Juventus-Napoli.

ti abbiamo fatto una sorpresa con Pjanic. Magari Miralem nuovo acquisto della Juventus?

"Miralem Pjanic, era uscita questa vocequando è venuto a trovarci (sorride, ndr)".

Forse la gara di Napoli è stata l'unica dove non abbiamo visto la Juventus di Spalletti. Da quella partita la squadra è cresciuta tantissimo. Quanto è importante questa partita?

"E' importante, lì abbiamo toccato il nostro fondo, ma siamo poi ripartiti, perchè da quella partita c'è stata una reazione importante, subito con Bologna e Roma, e da lì la squadra ha fatto benissimo, ha costruito certezze. Adesso c'è da pesare queste certezze, noi siamo tutti convinti che siano forti, che siano ben solide, però poi è sempre il campo verde a dirci la verità. oggi c'è un ambiente...".