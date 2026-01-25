Gutierrez a DAZN: "Gara importante per tifosi e città, dovremmo essere molto cattivi"

Nel pre-partita di Juventus-Napoli, l'esterno azzurro Miguel Gutierrez è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Oggi è una partita molto importante per tutti i tifosi e per la città di Napoli. Dobbiamo fare una grande partita e dobbiamo assalirli sin dall’inizio, essere molto cattivi e pensare a fare una grande partita".

