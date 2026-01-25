Di Gregorio a DAZN: "Gara difficile contro squadra forte, ma la nostra mentalità non cambia"
Michele Di Gregorio, portiere della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Napoli.
Oggi arriva una grande squadra, che sensazioni hai?
"Sappiamo che sarà una partita difficile, contro un avversario forte, ma la nostra mentalità, il nostor modo di stare in campo, non cambia, noi giochiamo per vincere tutte le partite e anche oggi sarà così"
Sarà importante anche per testare la vera dimensione della Juventus?
"Beh, abbiamo vinto qui con la Roma, abbiamo già affrontato una quadra forte, anche col Bologna abbiamo vinto, quindi siamo sulla strada giusta, con il lavoro del mister in questo ultimo periodo abbiamo visto che ci siamo, ma oggi è una dimostrazione che dobbiamo dare prima di tutto a noi stessi, poi a questo pubblico che oggi ci aiuterà".
