Gutierrez a Sky: "Difficoltà a destra? Sono polivalente, mi posso adattare"TuttoNapoli.net
Oggi alle 17:42Le Interviste
di Antonio Noto

L'esterno del Napoli Miguel Gutierrez ha parlato ai microfoni di Sky Sport, prima della sfida esterna sul campo della Juventus valevole per la 22ª giornata di Serie A.

Tante assenze: quanto incide?
"Siamo in una situazione di grande difficoltà, ma dobbiamo fare il massimo consapevoli della nostra forza".

Giochi a destra: è una difficoltà per te?
"Credo di poter fare bene anche a destra, sono un giocatore polivalente. In una situazione di difficoltà, mi posso adattare".

Partita molto sentita.
"Partita importante, lo sappiamo bene. Sappiamo quanto vale per i tifosi e cercheremo di fare il meglio".