Calamai: "Conte troppo elettrico, il Napoli ha bisogno di un Condottiero più equilibrato"

vedi letture

Il giornalista Luca Calamai, nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb ha parlato del Napoli che torna alla vittoria battendo il Sassuolo 1-0: "La rete di Lobotka permette alla squadra di Conte di togliersi di dosso la fastidiosa pareggite. Ma il Napoli di oggi non basta per vincere lo scudetto e per arrivare a giocarsi la Champions.

Conte deve ritrovare le sue stelle. Ha bisogno dei colpi di De Bruyne e della fisicità di Lukaku. Ha bisogno di ritrovare un undici che abbia la classe e la fisicità per reggere il testa a testa con l’Inter. Siamo in un momento delicato della stagione. La lotta scudetto si somma con le fatiche Europee. Il vero Napoli vale l’Inter. Ma oggi il vero Napoli non c’è. Vedremo come Conte gestirà i vari ritorni. Sono curioso anche di capire se Conte sarà in questo finale di campionato un fattore o un problema. Ultimamente lo vedo troppo elettrico. Il Napoli e Napoli hanno bisogno di un Condottiero più equilibrato".