Futuro Conte, Bonan: "Dipende da come finirà la stagione e da quello che ci sarà intorno"

vedi letture

"Quando c'è Antonio Conte ho sempre l'impressione di quello che è un po' seduto ma è un po' alzato, il resto me ne vado".

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto il giornalista e conduttore Sky Alessandro Bonan: "La qualificazione per la prossima Champions del Napoli avrebbe un valore enorme, perché dai continuità. Se ricordiamo quello che è successo: vince lo Scudetto con Spalletti, l'anno dopo è stato un semidisastro, anzi un disastro completo. Vince con Conte, arriva in Champions e dai veramente continuità a questo lavoro. Devo dire che gli infortuni che ha subito il Napoli sono infortuni enormi, perché hanno toccato i giocatori più importanti della squadra.

Su tutti metto Anguissa, non perché De Bruyne sia meno importante degli altri, ma perché De Bruyne dal punto di vista tattico è quello che ha messo in 'difficoltà' Antonio Conte. Anguissà ha rappresentato la forza del Napoli, la forza fisica ma anche quella forza che ti permette poi di sbloccare delle partite difficili con i suoi inserimenti, la sua presenza in area di rigore. Un centrocampista totale, a centrocampo, in attacco, è stato veramente un giocatore importante. 115 giorni senza di lui sono stati veramente tantissimi. A questo aggiungi McTominay che è fuori da praticamente un mese. Poi De Bruyne sì è anche lì, tatticamente è quello che... ma avere De Bruyne e non averlo... Non averlo per 130 giorni significa insomma privarti di una risorsa fondamentale.

Futuro Conte? Quando c'è Antonio Conte ho sempre l'impressione di quello che è un po' seduto ma è un po' alzato, il resto me ne vado. A maggior ragione insomma dopo questo secondo anno. Però lui è un professionista clamoroso, quindi vorrà chiudere certamente bene a Napoli a seconda di come finirà questa stagione e a seconda anche di quello che ci sarà intorno. Perché poi un allenatore deve fare delle valutazioni personali. E' poi è in una società che dal punto di vista economico ha delle grandi risorse, c'è un bravissimo direttore che è Manna. C'è una base di squadra già forte, già importante adesso che prova a migliorare".