Calciomercato Napoli, Bonanni: "Rosa va completata", e fa il nome del colpo ideale

vedi letture

Calciomercato Napoli, l'allenatore Massimo Bonanni è chiaro: la squadra non è ancora completa. E cita un possibile acquisto

L'ex calciatore Massimo Bonanni, oggi allenatore, è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio per commentare i temi attuali di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

Che prospettive vedi per il Napoli quest'anno?

"Il Napoli ha una squadra forte, anche se deve essere completata. Detto ciò rimane la favorita dopo l'Inter, che a loro volta è avanti a tutti per i valori che hanno aggiunto. Di certo se gli azzurri dovessero prendere Gabriel Jesus farebbero un bel colpo. È un giocatore forte e con Allegri potrebbe trovare le condizioni giuste per rilanciarsi. Detto ciò le ambizioni del presidente sono note a tutti, quindi servirà alzare l'asticella".

Chiellini ha detto che la Juventus è più forte rispetto all'anno scorso. Sei d'accordo?

"Credo che abbia preso dei giocatori importanti. L'unico appunto che ho da fare alla Juventus è casomai l'acquisto di Kolo Muani".