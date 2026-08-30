Napoli-Como, Calamai: "Avremo un'indicazione sulla lotta scudetto..."

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Luca Calamai su Napoli-Como: sfida tra le opposte filosofie di Max Allegri e Cesc Fabregas. Il match darà indicazioni sulle ambizioni delle due squadre

Luca Calamai, giornalista di TuttoMercatoWeb, nel suo editoriale presenta il match Napoli-Como, previsto oggi, domenica 30 agosto, alle ore 18:30. Di seguito le sue parole: "Oggi c'é un intrigante Napoli-Como. Con la sfida tra Allegri e Fabregas, due allenatori che non si amano. Nei due precedenti sono stati fuochi d'artificio. Normale tra due figure che vedono il calcio in maniera diametralmente opposta.

Da una parte il tecnico livornese e la sua filosofia del vincere per "corto muso"; dall'altra lo spagnolo che ha proposto in Serie A un calcio rivoluzionario un a via di mezzo tra il tiki taka e l'aggressività a tutto campo. Per il momento i numeri di questa sfida sono a favore di Allegri. Ma lui allenava il grande Milan e Fabregas un Como da costruire. Sono curioso di capire se il Napoli di Max è da scudetto e se il Como di Cesc è da zona Champions. Oggi avremo una prima indicazione sulle prospettive di due realtà ambiziose".