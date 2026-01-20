Calciomercato Napoli, Del Genio: "Forse Conte ha scambiato il Napoli per il Real"

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Canale 8 alla trasmissione Linea Calcio parlando di quelle che sono le strategie di mercato del club azzurro a gennaio e in futuro: "Mi è piaciuta la frase di Conte in conferenza quando dice che è in sintonia col club, ma ricordate quando disse che i giocatori forti valgono 60 milioni e neppure 30 come quelli arrivati in estate? Allora io dico che in prospettiva credo che non ci sia nessuna sintonia, Conte forse ha scambiato il Napoli per il Real Madrid quando chiede i giocatori da 70 milioni.

Il club ha fatto questo sforzo perché aveva in cassa le plusvalenze di Osimhen e Kvaratskhelia, ma il prossimo anno che plusvalenze ci saranno? Credo nessuna".