Sky, Compagnoni avvisa: “Occhio al Lecce! Se il Napoli non la chiude, rischia di subire gol”

Maurizio Compagnoni, giornalista e telecronista di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte per commentare il momento del Napoli in vista della sfida contro il Lecce, in programma sabato alle 18:00 al Maradona: “Ho sempre avversato la costruzione dal basso sistematica: può essere un’opzione in alcuni momenti della partita. L’ho sempre detestata come filosofia di gioco. Ci si espone a rischi, che sono evitabilissimi, come ieri il Chelsea con il Paris Saint Germain”. Compagnoni ha poi evidenziato l’approccio pragmatico di Antonio Conte: “Conte non pratica la costruzione dal basso in modo sistematico e non credo che sia un allenatore che tolleri rischi da parte dei suoi. L’approccio del tecnico azzurro è pragmatico: lo apprezzo perché fa costruzione in verticale e punta sulla costruzione dal basso solo in alcuni casi. Su questo aspetto Conte è impeccabile: gestisce la squadra con grande pragmatismo, ha voluto Milinkovic-Savic per il suo lancio lungo e poi non è prevedibile perché sa adattarsi ai vari momenti della partita”.

L’idea di Compagnoni sul possesso palla e le insidie del Napoli contro il Lecce

Compagnoni ha poi sottolineato la differenza tra possesso palla sterile e costruzione finalizzata: “Detesto la melina fatta nella propria metà campo, con i difensori che si passano e ripassano la palla. Se la costruzione dal basso è fatta con qualità, è piacevole da vedere, come per il Napoli di Sarri. Non mi piace quando il possesso palla diventa fine a sé stesso e non conduce alla conclusione con tiro in porta”. Riguardo al prossimo impegno, il giornalista avverte: “Se il Napoli fa il Napoli non c’è storia, ma Di Francesco sta facendo un gran lavoro, il Lecce ha voglia. È una partita che se non la chiudi rischi di prendere gol. Il Napoli non deve avere cali di tensione e dovrebbe provare a chiuderla nel più breve tempo possibile”.