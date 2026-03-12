Calciomercato Napoli, Cassano sicuro: “Inter e Juve su Lobotka! Mi arrivano voci…”

vedi letture

Il regista slovacco potrebbe rappresentare un rinforzo sia per l’Inter sia per la Juventus, a seconda delle scelte tattiche dei rispettivi allenatori.

Antonio Cassano, nel corso di Viva el Futbol, ha parlato del futuro di Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli che sta attirando l’attenzione dei principali club italiani in vista della prossima sessione estiva di mercato. Secondo l’ex fantasista, il regista slovacco potrebbe rappresentare un rinforzo sia per l’Inter sia per la Juventus, a seconda delle scelte tattiche dei rispettivi allenatori.

Le valutazioni di Cassano su Lobotka e l’Inter

Cassano ha commentato così la situazione: "Da Cunha può essere un giocatore perfetto l’anno prossimo per l’Inter. E’ giovane, deve fare 25 anni, sta facendo cose meravigliose con Perrone. E’ un giocatore che mi piace davvero tanto, ma deve baciare dove cammina perché ha trovato Fabregas. Penso possa fare una grande carriera, ma non so se senza Fabregas anche. Se va via Calhanoglu, occhio a lui. Ma occhio anche a Lobotka se va via Calhanoglu, occhio a lui per l’Inter. Dipenderà anche da Chivu, da come vorrà giocare l'anno prossimo. Anche se mi arrivano voci anche su Lobotka e la Juve se rimane Spalletti. Per Lobotka è Inter o Juve, lui aveva detto certe cose su Conte... L’Inter comunque farà un mediano basso in estate”.