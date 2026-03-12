TuttoJuve, Pavan: “Lobotka verrebbe volentieri, ma la Juve non pagherà mai soldi al Napoli”

Tra gli estimatori di Lobotka ci sarebbe anche Luciano Spalletti, che sarebbe pronto ad accoglierlo nuovamente in squadra.

Massimo Pavan, vice direttore di TuttoJuve.com, è intervenuto parlando delle possibili strategie di mercato della Juventus, soffermandosi in particolare sulla situazione di Stanislav Lobotka. Secondo il giornalista, il centrocampista slovacco del Napoli potrebbe essere interessato a un trasferimento in bianconero, ma l’operazione non appare semplice. “Lobotka verrebbe volentieri alla Juventus, ma la Juventus non pagherà mai soldi al Napoli, qualche dubbio sulle sue condizioni fisiche c'è, i bianconeri per il centrocampo valutano diverse opzioni". Il club bianconero, infatti, starebbe monitorando diversi profili per rinforzare la mediana, valutando attentamente costi e condizioni fisiche dei possibili obiettivi prima di affondare il colpo sul mercato.

Il possibile addio al Napoli e le voci di mercato

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il regista slovacco potrebbe prendere in considerazione l’idea di cambiare aria dopo diversi anni trascorsi in Campania. Attorno al suo nome continuano a circolare numerose indiscrezioni di mercato, tra cui proprio quella che lo accosta alla Juventus. Tra gli estimatori di Lobotka ci sarebbe anche Luciano Spalletti, che sarebbe pronto ad accoglierlo nuovamente in squadra. Nonostante le voci di mercato, il centrocampista resta molto legato al Napoli e alla società partenopea: proprio per questo, prima di lasciare il club, potrebbe anche valutare un rinnovo di contratto, così da consentire alla società di monetizzare da una sua eventuale cessione.